القاهرة : الأربعاء 28 نوفمبر 2018
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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 04:23 م

قمة دوري أبطال أوروبا| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر

قمة دوري أبطال أوروبا| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر

مباراة ليفربول وباريس
مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان
dostor.org/2414749

يصطدم فريقي ليفربول وباريس سان جيرمان ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، في الجولة الخامسة .

تنطلق المواجهة بين فريقي ليفربول وباريس سان جيرمان في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:00 بتوقيت القاهرة.

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وسوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر في لقاء اليوم الاربعاء 28 / نوفمبر / 2018، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.


مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر.


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