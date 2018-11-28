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اقتصاد
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 04:21 م

عمرو نصار: ننفذ خطة طموحة للارتقاء بالصناعة المصرية

عمرو نصار
عمرو نصار
دعاء أبو العزم
dostor.org/2414746

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تنفذ خطة طموحة للارتقاء بالصناعة المصرية، تستهدف زيادة معدل النمو الصناعي، وزيادة مساهمة الناتج الصناعي فى الناتج المحلى الإجمالي،

وتابع: بالإضافة إلى زيادة تنافسية القطاع الصناعى المصرى فى مؤشر التنافسية العالمي وزيادة معدل نمو الصادرات وزيادة النفاذ للأسواق من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة، فضلًا عن المساهمة فى توفير المزيد من فرص العمل اللائق ورفع كفاءة العنصر البشرى لتوفير العمالة الفنية المدربة.

لافتًا إلى أن الخطة تعتمد على 5 محاور رئيسية، تشمل محور تحسين تنافسية قطاع الصناعة، ومحور تحفيز الاستثمار الصناعى، بالإضافة إلى محور تنمية الصادرات، ومحور تطوير التعليم والتدريب الفني والمهنى فضلًا عن محور الإصلاح المؤسسى.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بالجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت مساء أمس الثلاثاء، حيث استعرض خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية والرد على طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من نواب المجلس فيما يتعلق بعدد من الموضوعات الاقتصادية المهمة في قطاعات الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وفى رده على طلبي الإحاطة المقدمين بشأن جهود وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أوضح نصار أن الوزارة حريصة على أداء دورها في تنمية هذا القطاع والذى يمثل النسبة الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية، من خلال التوسع فى تقديم خدمات الدعم الفنى إلى جانب تفعيل مبادرة البنك المركزي التي أطلقها عام 2016 لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه بفائدة مخفضة 5%.

وحول الحوافز التي تقدمها الوزارة للصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أشار الوزير إلى أن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية أتاح مجموعة من الحوافز والإعفاءات لهذه المشروعات، تضمنت الإعفاء من نصف رسوم التراخيص وغيرها من الرسوم المقررة، وإجازة وضع اشتراطات خاصة تلائم طبيعة تلك المشروعات، والسماح للجان التظلمات استثناء تلك المشروعات من بعض الاشتراطات غير الجوهرية، مع منح المتظلم مهلة إضافية 180 يومًا لتوفيق أوضاعه بخلاف المدد المقررة قانونًا، فضلًا عن مضاعفة الحد الأقصى لمهلة توفيق الأوضاع لها فيما يخص الترخيص بالإخطار وذلك للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وفيما يتعلق بدمج الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في سلاسل القيمة المحلية والعالمية أوضح نصار أن مركز تحديث الصناعة أطلق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي في شهر أكتوبر الماضي، وذلك بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية لتكون بديلًا لمثيلاتها المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، حيث يمثل قطاع الصناعة محورًا أساسيًا في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية من حيث قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل وخفض العجر في الميزان التجاري، الأمر الذى يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

ويعمل البرنامج على توفير المناخ الملائم لتطوير الصناعات المحلية المتوسطة والصغيرة ودمجها في سلاسل القيمة المحلية والعالمية.

وردًا على طلب الإحاطة المقدم بشأن ارتفاع أسعار الخشب، أشار الوزير إلى أن صناعة الأثاث تعتبر إحدى أهم الصناعات التي تتمتع فيها مصر بقدرة تنافسية عالية كما تسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية، حيث أخذت الصناعة في النمو بمعدلات مرتفعة نتيجة لتزايد كل من الطلب المحلي والدولي إلا أن من أكبر التحديات التي تواجه القطاع اعتماده على استيراد احتياجاته من الأخشاب، مما أثر بالسلب فى أداء القطاع نتيجة للتقلبات الكبيرة في اسعار الخشب، والتي كان من أهم أسبابها بعض التغيرات البيئية التي حدثت في الدول المصدرة لجذوع الشجر وزيادة المطلوب عن المعروض لحظر بعض الدول قطع الأشجار في بعض المواسم، إلى جانب انخفاض قيمة العملة المحلية امام الدولار مما يزيد من تكلفة الأخشاب المستوردة.

وأوضح نصار أن وزارة التجارة والصناعة تعمل بشكل مكثف لتنمية هذه الصناعة والمحافظة عليها وخاصة فيما يتعلق بتوفير الأخشاب حيث انها المدخل الرئيسي لهذه الصناعة، حيث وضعت الوزارة في هذا الإطار خطة متكاملة لتوفير كميات الأخشاب التى تحتاجها الصناعة سواء من خلال تنويع الخام المستخدم في الصناعات الخشبية والأثاث، واستخدام بدائل عن خشب الأبلكاج مثل ألواح الـMDF والكونتر المغطاة بقشرة مصنعة، وتوعية المستهلك المحلي بمدى جودة منتجات الأثاث التي تستخدم هذه البدائل، فضلًا عن تشجيع المصنعين للمشاركة في المعارض الدولية والمحلية الخاصة بالتكنولوجيا وماكينات صناعة الأثاث والاخشاب والخامات البديلة ومستلزمات إنتاج الأثاث، ما يساعد على إيجاد حلول وبدائل مختلفة لتوفير التكلفة الإنتاجية، كما يجري عمل دراسة متكاملة لتنويع مصادر استيراد الخشب للاستفادة من الفروق السعرية بين الدول المختلفة.

وحول طلب الإحاطة الخاص بقرار اعفاء الخشب الكونتر التركي من الجمارك قال الوزير إن إعفاء الواردات المصرية من الخشب الكونتر التركي لم يكن بناءً على قرار وزاري، وإنما في إطار اتفاق التجارة.

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