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بي ان سبورت- مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 اون لاين | ترتيب دوري ابطال اوروبا

مباراة ليفربول وباريس
مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان
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لاعب فريق ليفربول الإنجليزى بنظيره باريس سان جيرمان فى العاشرة مساء اليوم الاربعاء 28-11-2018 بملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دورى ابطال اوروبا.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، خلف ناديا ليفربول ونابولي الايطالي بفارق نقطة واحدة.

ويذاع اللقاء فى تمام العاشرة مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 1 .



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