22 ديسمبر.. سماع المرافعة فى "رشوة ترافكو للسياحة"

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الأربعاء، جلسة محاكمة عصام أبوالدهب، مدير عام الشئون القانونية بجهاز شئون البيئة، وعاطف سعد عامر، رئيس قسم بشركة "ترافكو للسياحة"، ومحمد عبدالله محمود، مندوب، بتهمة الرشوة، إلى جلسة 22 ديسمبر للمرافعة.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، بعضوية المستشارين وجيه شقوير، ومجدي عبدالمجيد، حسام فتحي، بأمانة سر سعيد عبدالستار.



كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن الأول بصفته موظفًا عموميًا، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 20 ألف دولار على سبيل الرشوة مقابل إصداره على خلاف الحقيقة شهادات تصالح بيئية عن مخالفات ارتكبتها شركة "ميراج" للفنادق والتنمية السياحية التابعة للشركة التي يعمل بها المتهمون.