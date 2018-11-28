العاصفة "ديانا" تضرب بريطانيا.. والسلطات تحذر المواطنين

أطلقت السلطات البريطانية، الأربعاء، تحذيرًا للمواطنين من حدوث رياح وهطول أمطار بغرب البلاد جراء العاصفة "ديانا".



وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، أن العاصفة "ديانا" مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 70 كيلومترًا في الساعة، وأن خبراء الطقس حذروا من انقطاع الكهرباء وحدوث حالات وفاة جراء تطاير الحطام الناجم عن الرياح الشديدة التي ستستمر حتى الغد.



وأوضحت الشبكة، أن الرياح الشديدة والضباب الكثيف قد يتسببان في اضطراب الرحلات الجوية في العديد من المناطق إلى جانب إغلاق الطرق وسقوط الأشجار.