بحث تحويل المول التجاري فى مطار القاهرة لصالة استقبال
قال الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، إن الخطط المستقبلية لمطار القاهرة تتضمن دراسة تشغيل تحويل المول التجارى ليصبح صالة مستقبلين لصالة الوصول رقم (3)، وكذلك دراسة مشروع ربط مبنى الركاب رقم (2) بالجراج المتعدد الطوابق.
وأضاف، في تصريحات صحفية، وتطوير مبنى الركاب رقم (1) صالة (1) ليتواكب المبنى مع أحدث المطارات العالمية وتحديث منظومة السيور، والكشف عن الحقائب بمبنى الركاب (3) ليتواكب مع أحدث النظم العالمية، وتحسين منطقة الترانزيت لتقديم أفضل الخدمات للركاب.