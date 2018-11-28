مصر تعرض تجربتها بإدارة "وادي الحيتان" لتحقيقه أهداف "ايشي"

عرضت مصر تجربتها في إدارة موقع وادي الحيتان، كأحد نماذج إدارة مواقع التراث الطبيعي المعلنة في المنطقة العربية، خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي.



وأكد الدكتور محمد سامح، مدير المحميات المركزية، أن إدارة موقع وادي الحيتان أحد النماذج الناجحة وأداة قوية لتحقيق أهداف "ايشي" للحفاظ على المواقع كأحد مواقع التراث الطبيعي العالمي المعلنة.



واستعرض خلال الجلسة عدد من أهداف "ايشي" والتي تم تحقيقها من خلال إدارة موقع وادي الحيتان ومنها الهدف الخاص برفع الوعي البيئي وإدماج السكان المحليين في إدارة الموارد الطبيعية.



كما ساهم موقع وادي الحيتان في توفير دخل وفرص عمل لأكثر من ١٠٠ عائلة من المجتمعات المحلية حيث يعمل موقع وادي الحيتان على حماية الموارد الطبيعية وتقديم نموذج فريد للتنوع البيولوجي السابق بالمنطقة وتأثير تغير المناخ عليه.



كذلك حقق الموقع الغاية الإستراتيجية الخاصة بتعزيز التنفيذ من خلال التخطيط التشاركي، وإدارة المعارف وبناء القدرات.



يذكر أنه تم إعلان موقع وادي الحيتان على القائمة الخضراء من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.