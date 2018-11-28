تأجيل محاكمة 4 متهمين فى "أحداث مطعم الهرم"

أجلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 4 متهمين في أحداث إرهاب مطعم شهير بالهرم إلى جلسة 18 ديسمبر المقبل، لسماع الشهود.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى وعمرو قنديل وأمانة سر حمدى الشناوي.



وكان المستشار حاتم أحمد فاضل، المحامى العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية أحال 4 متهمين، وهم حسان حسانين حسين وعمر عطية عبدالفتاح وعاصم حامد السيد محمود وعبدالرحمن سامح فؤاد أحمد للجنايات لمحاكمتهم لاتهامهم بقتل المجني عليه أحمد خطاب لغرض إرهابي.



وترجع وقائع القضية في 27 يناير 2015 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة حيث إنهم قتلوا ومعهم آخرون مجهولون المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم شهير، وبمحيطه وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء وأدوات تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص.



وتوجهوا إلى المطعم الذي يرتاده العامة وأطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية والبيضاء والخرطوش وأدوات تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، واعتدوا على المجنى عليه بما فى حوذتهم من أسلحة وأدوات قاصدين من ذلك إزهاق روحه محدثين به إصابات أودت بحياته وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.