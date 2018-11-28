افتتاح قافلة عين شمس التنموية بـ8 قرى و11 عزبة فى بنى سويف

افتتح المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، فعاليات القافلة التنموية الشاملة التي تنظمها جامعة عين شمس، بالتعاون مع المحافظة على مدار 3 أيام بقرى سدس وتوابعها ونزلة حنا بمركزي الفشن وببا.



وذكر بيان صادر عن المحافظة، اليوم الأربعاء، أن الخدمات التى تقدمها القافلة تشمل: الصحية والتعليم والزراعة والتوعية والخدمات والمساعدات المجتمعية وورش العمل لتنمية القدرات والمواهب لدى الأطفال، وذلك بهدف المساهمة في تحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الحيوية التى يحتاجها المواطن بشكل يومى وأساسي بجانب تنفيذ جهود تنموية ضمن إطار وأهداف التنمية الشاملة.



وأشار البيان إلى أن المحافظ تابعت جانبًا من أعمال القافلة في مجال تقديم الخدمة الصحية من خلال أنشطة القافلة الطبية التي تم تنظيمها بالوحدة الصحية بقرية نزلة حنا والتي شملت تخصصات الباطنة، الجلدية، نساء وتوليد، أطفال، وعظام، وإجراء قياسات لضغط الدم، ونسبة السكر وتحاليل لفيروس سي، فضلا عن تجهيز صيدلية لتوفير الأدوية وتوزيعها بالمجان على المرضى، وذلك تحت إشراف ومشاركة أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب والصيدلة والتمريض.



ولفت إلى أن عبدالجابر تابع أيضًا نشاط القافلة في قطاع الخدمات المجتمعية ومجال تعليم الكبار ومحو الأمية، والتي تضمنت فتح أحد فصول محو الأمية، وعقد امتحانات فورية للحصول على شهادات محو الأمية، علاوة على عقد دورة تدريبية للعاملين في محو الأمية في مجال إعداد المدربين (T.O.T)، وذلك بالتنسيق مع مسئولي هيئة تعليم الكبار، كما تم توزيع بعض المساعدات العينية (بطاطين) للحالات الأكثر احتياجا.



وأشار بيان المحافظة إلى أنه تم تنظيم حملات للتوعية الصحية والاجتماعية تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس من كليات الآداب، والتربية، والتربية النوعية وتنظيم توعية وتثقيف زراعي لمزارعي القري تحت إشراف كلية الزراعة في مجالات إنتاج الألبان ومشتقاتها وبيان مشكلاتها وكيفية إيجاد الحلول لها، بالإضافة إلى التعريف بأساليب زيادة الإنتاجية الزراعية للمحاصيل المختلفة، والتوعية بأساليب وطرق التربية الآمنة للثروة الحيوانية والداجنة.