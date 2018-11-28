الرئيس الروسى: لم أقرر التخلى عن منصبى بعد

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أنه لم يقرر بعد ترك السلطة، وأن بلاده منفتحة علي التعاون مع شركائها بما فيها واشنطن.



وقال بوتين، ردًا على سؤال أحد الصحفيين خلال منتدى "روسيا تدعوكم للاستثمار" المنعقد في موسكو، حول شكل روسيا ما بعد اعتزاله العمل السياسي، "لا تستعجلوا الأمور، فأنا لا أنتوي المغادرة بعد".



وأضاف: "يمكنني القول إن روسيا الآن تشعر بثقتها بنفسها، وتعتبر نفسها مكتفية ذاتيًا، وهي منفتحة على التعاون مع شركائها جميعًا، بما فيها الولايات المتحدة"، معربًا عن أمله في أن يدرك ذلك شركاء روسيا الأجانب، وحقيقة ضرورة إيجاد حلول للمشاكل المشتركة ستدفعنا للانخراط في عمل مشترك وفعال".