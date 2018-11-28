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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 04:04 م

تحليل مخدرات لسائقى الأتوبيسات بالمحلة

صورة من الحدث
صورة من الحدث
الغربية شريف عبد الغنى
dostor.org/2414729

قال مصدر أمني بالغربية، إن اللواء طارق حسونة، مدير الأمن، وجه بسرعة تلبية رغبة أولياء الأمور لأبنائنا الطلاب للحد من ظاهرة حوادث أتوبيسات المدارس الخاصة بنقل أبنائنا الطلاب من وإلى المدارس على مستوى مدارس مدينة المحلة الكبرى، للقيام بحملات تحليل المخدرات لسائقي الأتوبيسات التابعة لعدد من المدارس.

وكشف المسئول في تصريحات لـ"الدستور" أن الحملة أجرت تحليل المخدرات على سائقي مدرسة العهد الحديث الخاصة بمدينة المحلة، وجارٍ الاستمرار في تلك الحملات المفاجئة؛ حفاظًا على سلامة وحياة أبنائنا الطلاب.

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