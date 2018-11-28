فيديو لمدرس دمياط المتهم بإهانة طالبة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمدرس "سامي دياب" معلم اللغة العربية بمدرسة الشهيد محمد جمال صابر بالسنانية التابعة لإدارة دمياط التعليمية والمحبوس 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التنمر والخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي بالإساءة للتلميذة "بسملة على عبدالحميد عبدالله" بالصف الثاني الإعدادي بالمدرسة.



وكان "دياب" نفى تعمده الإساءة للطالبة، وقال إنه لم يقصد التنمر بها أو السخرية منها، وإنه قال عبارة بسملة تلميذة سمراء وليس سوداء كما تردد، وإنه اعتذر لها عما سبب لها من ضرر نفسي غير مقصود على حد قوله، مضيفًا أن بشرته سمراء وليس من المنطقي أن ينعت غيره بنفس الوصف، لافتًا إلى أنه خطأ غير مقصود.





