انطلاق ماراثون الكراسى المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة بالمنيا 

انطلق، ظهر اليوم الأربعاء، أول ماراثون بالكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة في مركز بني مزار بالمنيا، بعنوان "نحن نستطيع" في إطار المبادرة التي أطلقها التوأم حسام ومحمد سيد مصطفي.



شارك في الماراثون، الذي يعد أول حدث بالصعيد، جميع الإدارات والمديريات التنفيذية ببنى مزار، و50 شابَا وفتاة من متحدي الإعاقة والأصحاء، انطلقوا من أمام المستشفي العام، ويهدف الماراثون الذي شهد عدة أحداث وفعاليات وأفكارا خدمية لمتحدى الإعاقة، التأسيس لثقافة الاهتمام بهم ووضعهم فى الأولويات وتسهيل حصولهم على الخدمات، وإشراك القطاع الخاص فى دعمهم عن طريق تأهيلهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.



يذكر أن التوأم تخرج فى كلية الآداب قسم الإعلام بجامعة المنيا، وحصل على المركز الثاني على مستوى المحافظة 2012 في مصادر العلوم والهندسة والمركز الأول على مستوى المحافظة 2013 من المركز الاستكشافي لرعاية الموهوبين، والمركز الثاني بمسابقة البحث العلمي بالجامعة عام 2014، كما تم ترشيحه كأفضل شخصيات لعام 2015 من منظمة حقوق الإنسان فرع القاهرة.