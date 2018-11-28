باهى نبوى: "تعليم بورسعيد" نموذج يحتذى به على مستوى المحافظات

أكد الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، أن تعليم بورسعيد أصبح نموذجًا يتحدث عنه القاصى والدانى بفضل ما يملك من رجال تنفيذيين يتمتعون بالوطنية والإخلاص.



واضاف باهى أننا كتعليم بورسعيد لدينا المزيد من الطموح لنسير فى إطار خطة التنمية المستدامة للدولة من خلال المحور السابع، وهو محور التربية والتعليم والتدريب، مشيرا الى أنه تم قطع شوط كبير فى نشر ثقافة التخطيط فى المدارس والإدارات وتنفيذ توجيهات وزارة التربية والتعليم فى هذا الصدد.



جاء ذلك خلال كلمته اليوم فى مؤتمر التعليم والتنمية المستدامة مصر 2030 بمجمع إعلام بورسعيد الذى نظمته إدارة التخطيط والمشروعات المركزية، وبحضور مديري العموم ومديرى الإدارات التعليمية ومنسقى التخطيط والمشروعات بالمدارس ومديرى المدارس.



ويهدف هذا المؤتمر إلى إلقاء الضوء على خطط الدولة للتنمية المستدامة وتفعيل دور المحور السابع الخاص بالتعليم والتدريب بالمدارس والإدارات ونشر ثقافة التخطيط فى كل المؤسسات التعليمية.