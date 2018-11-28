الإحصاء: 7 مليارات دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 3 أشهر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أحدث التقارير الصادرة عنه، ارتفاع قيمة التحويلات الدولارية للمصريين العاملين بالخارج إلى 7 مليارات دولار خلال الربع الرابع والأخير من 2017-2018، مقابل 6 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها مليار دولار.



وأظهر تقرير الإحصاء، ارتفاع التدفقات الاستثمارية للداخل إلى 2.9 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام 2017-2018 مقابل 2.6 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 300 مليون دولار خلال عام.



وأوضح أن حجم صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 1.7 مليار دولار خلال الفترة بين أبريل ويونيو 2018 مقابل 1.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2017، بارتفاع قدره 300 مليون دولار، فيما بلغت الدفقات للخارج 1.2 مليار دولار دون تغيير خلال فترة المقارنة ذاتها.



ولفت الجهاز إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مصدر لتدفق الاستثمارات في مصر برءوس أموال بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار بنسبة 62.1% من إجمالي التدفقات الاستثمارية، يليه الولايات المتحدة الأمريكية باستثمارات قدرها 600 مليون دولار بنسبة 20.7%، ثم الدول العربية باستثمارات قيمتها 200 مليون دولار بنسبة 6.9%، ودول العالم الأخرى بقيمة 300 مليون دولار بنسبة 10.3%.

