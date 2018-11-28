أهم 7 مؤشرات على تعافي الاقتصاد المصري

أقل من عامين على إقرار الحكومة المصرية برنامج قومي للإصلاح الاقتصادي، استطاع الاقتصاد الوطني إحراز تقدم ملموس انعكس بشكل كبير على المؤشرات الإيجابية المتحققة بصعيد مختلف القطاعات، حسبما كشفت أحدث التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي نستعرض أبرز ملامحها في السطور التالية:



- حققت مصر لأول مرة فائضًا في إنتاج الغاز يتخطي حجم الاستهلاك بداية من شهر سبتمبر الماضي بعد أن ارتفع الإنتاج إلى 4.159 مليون طن مقابل 4.155 مليون طن استهلاك خلال الشهر نفسه بفائض قدره 4 آلاف طن.



- ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 1.7 مليار دولار خلال الفترة بين شهري أبريل ويونيو من عام 2018 مقابل 1.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2017، بزيادة قدرها 300 مليون دولار.



- استطاعت مصر أن تتغلب على أزمة انقطاع الكهرباء، بما حققته من ارتفاعات متتابعة في كمية الكهرباء المولدة من 19.7 ميجا.و.س خلال شهر أغسطس 2017 إلى 19.8 ميجا.و.س خلال شهر أغسطس 2018، مقابل 14.3 ميجا.و.س كمية الكهرباء المستهلكه بفائض قدره 5.5 ميجا.و.س في الشهر.



- سجلت عائدات هيئة قناة السويس ارتفاعًا من 8.1 مليار جنيه في شهر سبتمبر 2017 إلى 8.4 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2018، بزيادة قدرها 300 مليون جنيه خلال عام فقط، كما ارتفعت أعداد السفن العابرة بهيئة القناة من 1074 إلى 1107 سفينة.



- أيضًا ارتفعت إيرادات السكك الحديدية إلى 198.2 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر 2018 مقابل 170.4 مليون جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2017، نتيجة ارتفاع عدد الركاب من 20.2 مليون راكب إلى 22.4 مليون راكب خلال الفترة نفسها.



- نجحت سياسات البنك المركزي أيضًا في القفز بصافي الاحتياطات الدولية إلى حدود آمنة، من 36.5 مليار دولار في سبتمبر 2017 حيث كانت تغطي 7.7 شهر واردات سلعية، إلى 42.6 مليار دولار في فبراير 2018 لتغطي 8.3 شهر واردات سلعية، ثم 44.3 مليار دولار في يونيو 2018 تغطي 8.5 شهر واردات سلعية، وصولًا إلى 44.5 مليار دولار في سبتمبر 2018 تغطي 8.5 شهر واردات سلعية.



- انخفض المعدل العام للبطالة من 11.9% في الربع الثالث من عام 2017 إلى 11.3% في الربع الرابع من نفس العام، وصولًا إلى 10% بنهاية الربع الثالث من عام 2018.