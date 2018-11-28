قمة نارية .. ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت الجديد (نيمار ومبابي) - ليلة الأبطال «صلاح ونيمار».. ليفربول بث مباشر في دورى أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان (PSG) بث مباشر: شاهد البث المباشر لباريس سان جيرمان (باريس سان جيرمان) مقابل دوري أبطال أوروبا (UEFA) على beIN Sport HD1 وبث مباشر عبر الإنترنت على Sony Live / App و Jio TV و Airtel TV.





PSG-vs-Liverpool-UCL PSG vs Liverpool: بث مباشر ومتى وأين لمشاهدة





كانت المجموعة الثالثة ، التي توصف بأنها مجموعة الموت ، مكانًا صعبًا للفرق العليا فيها. مع مباراتين فقط في متناول اليد ، تغرق العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان (PSG) مع ليفربول الإنكليزي صاحب الوزن الثقيل في بارك دي برينس في دوري أبطال أوروبا 2018-1989. لقد كان فريق باريس سان جيرمان في حالة متفشية ، حيث هزم فرق الأسبوع في الأسبوع وسجل أهدافا للمتعة. وحيث كان ليفربول أيضا واحدا من أشد الفرق رعبا لخصومه. في مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب أنفيلد ، فاز فريق ريدز على باريس 3-2 ، وهذه المرة سيخوض فريق باريس سان جيرمان الذي يدربه توماس توشل الثأر.









كانت هناك مخاوف من مشجعي باريس سان جيرمان أن الثنائي التلماني نيمار ومبابي Neymar و Kylian Mbappe سيغيب عن المباراة بسبب الاصابات ، ومع ذلك ، أكد مدرب توماس Tuchel أن كلا من النجوم سيكون جاهزا للمباراة. بالنسبة لليفربول ، فإن ثلاثي صلاح-فيرمينو-مان كان يعيث فسادا في جميع المسابقات لكنه سيخضع للاختبار أمام دفاع فريق باريس سان جيرمان. ومع استبعاد ليفربول بعيدًا في UCL ، تتطلع PSG لاختبار Reds.





متى و متى ستكون مباراة باريس سان جيرمان (باريس سان جيرمان) مع ليفربول؟





بطولة باريس سان جيرمان (PSG) ضد ليفربول - ستبدأ مباراة UCL في الساعة 1:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 29 نوفمبر.





أين ستلعب مباراة باريس سان جيرمان (باريس سان جيرمان) مع ليفربول؟





مباراة باريس سان جيرمان (PSG) ضد ليفربول - مباراة في دوري أبطال أوروبا ليفربول في بارك دي برانس في باريس.









أي قناة ستنقل باريس سان جيرمان (باريس سان جيرمان) مقابل ليفربول - مباراة ليفربول على شاشة التلفزيون؟





سيتم بث مباراة باريس سان جيرمان (باريس سان جيرمان) مقابل ليفربول - مباراة ليفربول حية على سوني عشرة beIN Sport HD1.





كيف لمشاهدة البث المباشر لباريس سان جيرمان (PSG) مقابل ليفربول - مباراة ليفربول على الانترنت؟ beIN Sport HD1





البث المباشر عبر الإنترنت لباريس سان جيرمان (PSG) مقابل ليفربول - مباراة ليفربول ستكون متاحة على Sony Liv / App و Jio TV و Airtel TV.





ما هو باريس سان جيرمان (باريس سان جيرمان) vs ليفربول - ليفربول خط البداية المحتملة؟





PSG (من المحتمل لعب بوفون XI): Buffon؛ Kehrer، Thiago Silva، Kimpembe، Bernat؛ Verratti، Marquinhos، Di María؛ مباباي ، كافاني ، نيمار





ليفربول (من المحتمل اللعب الحادي عشر): أليسون. Alexander-Arnold، Gomez، Van Dijk، Robertson؛ هندرسون ، Wijnaldum ، ميلنر ، فيرمينو ، ماني ؛ صلاح