رابط جديد سريع مباراة برشلونة وايندهوفن | يوتيوب مجانا

يلتقى فريق برشلونة الأسبانى نظيره آيندهوفن الهولندى اليوم الأربعاء 28-11-2018 ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتذاع مباراة برشلونة وآيندهوفن بث مباشر بدون تقطيع فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشرة بتوقيت السعودية والثانية عشرة بتوقيت الإمارات

معلومات عن مباراة برشلونة الأسبانى وآيندهوفن الهولندى

تقام مباراة برشلونة وآيندهوفن بث مباشر على ملعب فيليبس على صافرة الحكم بافيل كرالوفيتش وبتعليق المعلق حفيظ الدراجي

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة و آيندهوفن

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التشكيل المتوقع لفريق برشلونة

استقر فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة الإسباني على قائمة فريقه لمواجهة آيندهوفن في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت القائمة فى حراسة المرمى: تير شتيجن، خوكين، إجناسيو بينيا وفى خط الدفاع: نيلسون سيميدو، بيكيه، لينجليت، جوردي ألبا، أومتيتي، ميراندا، شومي برانداريز وفى خط الوسط: ايفان راكيتش، بوسكيتش، سواريز، كوتينيو، ارتورو فيدال، كارليس ألينيا، ريكارد بويج، أما فى خط الهجوم: ميسي، ديمبلي، مالكوم دي أوليفيرا، منير الحدادي.

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