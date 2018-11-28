القاهرة : الأربعاء 28 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:17 م

بين سبورت LIVE| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر (liverpool vs psg) | محمد صلاح بث مباشر YouTube |كورة ستار| كورة لايف HD
01:55 م

مواجهة نارية في حديقة الأمراء| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم 28-11-2018 | يلا شوت| بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان
01:45 م

بين سبورت LIVE| مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم| ليفربول ضد باريس سان جيرمان قمة دوري الأبطال
03:51 ص

بث مباشر لأهم مباريات اليوم 28-11-2018| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان (liverpool vs psg)
03:32 ص

بث مباشر مباريات اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الاربعاء 28-11-2018 |كورة ستار | كورة جول
12:57 ص

قمة العالم (liverpool vs psg)| شاهد يوتيوب الآن مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر| livehd7| يلاشوت
12:22 ص

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| شاهد الآن أقوى مباراة في دوري الأبطال بث مباشر
10:50 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اليوم 27-11-2018 في دوري أبطال أوروبا
08:17 م

موعد مباراة ريال مدريد وروما والقنوات الناقلة| بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما
06:14 م

ريال مدريد ضد روما بث مباشر
09:22 م

شقيقتان تبيعان «ساندوتشات بيتى» فى مترو الأنفاق: نحمى الطلاب من أكل الشارع
08:50 م

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»
الكابتن
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:52 م

بث مباشر.. مباراة برشلونة و ايندهوفن - مشاهدة مجانا - بدون انقطاع جودة عالية HD

بث مباشر.. مباراة
dostor.org/2414635

يلتقى فريق برشلونة الأسبانى نظيره آيندهوفن الهولندى اليوم الأربعاء 28-11-2018 ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتذاع مباراة برشلونة وآيندهوفن بث مباشر بدون تقطيع فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشرة بتوقيت السعودية والثانية عشرة بتوقيت الإمارات

معلومات عن مباراة برشلونة الأسبانى وآيندهوفن الهولندى

تقام مباراة برشلونة وآيندهوفن بث مباشر على ملعب فيليبس على صافرة الحكم بافيل كرالوفيتش وبتعليق المعلق حفيظ الدراجي

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة و آيندهوفن

ينمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وآيندهوفن على قناة beIN SPORTS HD 3  ومن خلال رابط سريع شغال بدون تقطيع بث مباشر مباراة برسلونة وآيندهوفن

التشكيل المتوقع لفريق برشلونة

استقر فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة الإسباني على قائمة فريقه لمواجهة آيندهوفن في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت القائمة فى حراسة المرمى: تير شتيجن، خوكين، إجناسيو بينيا وفى خط الدفاع: نيلسون سيميدو، بيكيه، لينجليت، جوردي ألبا، أومتيتي، ميراندا، شومي برانداريز وفى خط الوسط: ايفان راكيتش، بوسكيتش، سواريز، كوتينيو، ارتورو فيدال، كارليس ألينيا، ريكارد بويج، أما فى خط الهجوم: ميسي، ديمبلي، مالكوم دي أوليفيرا، منير الحدادي.

شاهد الان بث مباشر مباراة برشلونة وآيندهوفن يلا شوووت لايف سريع بدون تقطيع مباراة برشلونة وآيندهوفن رابط الأسطورة يلا لايف live  مباراة برشلونة وآيندهوفن يوتيوب يلا كورة كورة لايف كورة ستار بدون تقطيع

وتتيح الدستور من خلال بوابتها الكابتن مشاهدة ممتعة حية حصرية مجانية لنقل مباراة برشلونة وآيندهوفن شاهد ميسى فى مباراة برشلونة وآيندهوفن من خلال رابط سريع شغال من هنا

 

اقرأ أيضًا
منذ ساعة و 15 دقيقة

مواجهة نارية في حديقة الأمراء| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم 28-11-2018 | يلا شوت| بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان

منذ ساعة و 25 دقيقة

بين سبورت LIVE| مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم| ليفربول ضد باريس سان جيرمان قمة دوري الأبطال

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر لأهم مباريات اليوم 28-11-2018| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان (liverpool vs psg)

منذ حوالي 12 ساعة

بث مباشر مباريات اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الاربعاء 28-11-2018 |كورة ستار | كورة جول

منذ حوالي 14 ساعة

قمة العالم (liverpool vs psg)| شاهد يوتيوب الآن مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر| livehd7| يلاشوت

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| شاهد الآن أقوى مباراة في دوري الأبطال بث مباشر

الآن

خالد عبدالغفار من البرلمان: التعليم الفنى فى مصر "مظلوم"

رئيس هيئة الأرصاد يكشف موعد بدء فصل الشتاء

من هو "كارينيو" المرشح لتدريب النادي الأهلي؟

ارتفاع عدد وفيات حادث "قطار تفهنا" إلى 4 حالات

ads
الأكثر قراءة

من هو "كارينيو" المرشح لتدريب النادي الأهلي؟

حقيقة زواج أحمد عز سرًا من منى مكاوى

عاجل.. قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري ابطال أوروبا الآن

مصادر تكشف عن "خليفة أزارو المحتمل" فى الأهلى

ألبومات الصور

بشويش نمد الإيدين.. ياللي أنت جنبي أنت فين (شبورة)

الصحة تعلن استراتيجية مكافحة التبغ

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

نجم الساعة

محافظ كفر الشيخ يناقش تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري

الأكثر قراءة

من هو "كارينيو" المرشح لتدريب النادي الأهلي؟

حقيقة زواج أحمد عز سرًا من منى مكاوى

عاجل.. قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري ابطال أوروبا الآن

مصادر تكشف عن "خليفة أزارو المحتمل" فى الأهلى

ads
كشكول

«الخشت»: المستشفيات الجامعية مستعدة لاستقبال الصحفي أحمد كمال

بالصور.. انطلاق أولى فعاليات قوافل الخير ببني سويف

«التعليم العالى» يكشف تفاصيل «الجامعة الألمانية» بالعاصمة الإدارية الجديدة

«قورة» وكيلاً لطب المنوفية لفترة ثانية

بالصور.. «تعليم الإسماعيلية» يطلق مبادرة سفراء السعادة

الأمصار

"كايلي جينر ونيمار" أعلى المشاهير الشباب دخلا

ضبط مذيع مصري متهم في 38 قضية سرقة

ليبيا.. خلاف بين شابين يودي بحياة دولفين

توقيف مغني الراب الأمريكي "دانيال هيرنانديز"

عنتيل الإخوان.. حفيد البنا يواجه 3 جرائم اغتصاب جديدة بسويسرا

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

اليابان تطرح عملات ذهبية وفضية بمناسبة كأس العالم للرجبي

إصابة 131 شخصًا بتسمم غذائى فى سنغافورة

نجاة رضيع سقط من ارتفاع 11 طابقًا فى سنغافورة

مباريات
الصحة

ارتفاع أعداد مرضى التوحد في الولايات المتحدة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎