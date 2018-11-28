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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:45 م

البورصة تعوض 4.1 مليار جنيه من خسائرها وبوادر لموجة هبوط جديدة

البورصة تعوض 4.1
اكرم عمران
dostor.org/2414627

قلصت أسهم ومؤشرات البورصة من مكاسبها التى حققتها لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات بيع مكثفة من قبل المؤسسات العربية على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وأنهى رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة معاملاته مرتفعًا بنحو 4.1 مليار جنيه ليسجل مستوى 752.2 مليار جنيه.

وعلى صعيد المؤشرات فقد شهدت بوادر لعمليات جنى أرباح، حيث أغلق المؤشر الرئيسي للسوق"إى جى إكس 30" مرتفعًا بنسبة 72. 0% بما يعادل 95 نقطة مقابل نحو 170 نقطة بالتعاملات الصباحية لينهى جلسة اليوم عند مستوى 13309 نقطة، كما اختتم المؤشر الثانوى "إى جى إكس 30" معاملاته على ارتفاع بلغت نسبته 06. 0% بما يُعادل 38. 0 نقطة ليسجل مستوى 682.2 نقطة.

وذلك فى الوقت الذى أغلق فيه المؤشر الأوسع نطاقًا "إى جى إكس 100" تعاملاته مرتفعًا بنسبة 25. 0% بما يعادل 4.24 نقطة ليغلق عند مستوى 1708.5 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها الـ1.16 مليار جنيه بتداول نحو 200.51 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 26.8 ألف صفقة بيع وشراء.

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