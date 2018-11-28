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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:42 م

هيئة الأوقاف: التعديات المحصورة تمثل 10% من الأملاك والأراضى

سيد محروس
سيد محروس
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
dostor.org/2414623

قال سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، إن التعديات على أملاك وأراضى هيئة الأوقاف تزايدات بشكل كبير بعد عام 2011، وبلغت التعديات على الأراضى الزراعية للأوقاف نحو 20 ألفا و50 فدانا، وتعديات على أملاك مبان 451 ألف متر، وتعديات على أرض فضاء 926 ألف متر، أى أن التعديات تصل إلى نحو 10% من إجمالى املاك الأوقاف.

وأكد "محروس" أن تلك التعديات يتم حصرها للمرة الأولى وهى منذ إنشاء الهيئة حتى الآن، مشددا على أن القوات المسلحة تؤدى دورا كبيرا فى إزالة تلك التعديات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها عن الحساب الختامى فيما يتعلق بالهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى 20162017.

وتابع سيد محروس، خلال كلمته بالاجتماع، أنه تم حصر الأملاك والأراضى التى تم الاستيلاء عليها وتم تقنين وضع اليد وفق القانون، وطلبت لجنة الخطة والموازنة تقديم بيان تفصيلى للجنة عما تم إزالته من التعديات.

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