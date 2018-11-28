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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:40 م

"الأوقاف" للبرلمان: إجمالى أملاكنا تريليون و37 مليار جنيه

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
dostor.org/2414618

أكد سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، أن إجمالى أملاك الهيئة تبلغ تريليونًا و37 مليارًا و370 مليونًا و78 ألف جنيه، وذلك فى الحصر الذى يتم لأول مرة لأملاك هيئة الأوقاف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، برئاسة مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها عن الحساب الختامى فيما يتعلق بالهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى 2016/2017.

وقال "محروس"، أمام اللجنة، إنه تم تنفيذ توصيات اللجنة وتم عمل حصر لأول مرة لأملاك الهيئة منذ إنشائها، كما تم إحالة حالة التجاوز لوجود 4 ملايين ونصف المليون جنيه لدى أحد عملاء الهيئة بالإسكندرية إلى النيابة الإدارية، كما تم حصر الأملاك التى تم الاستيلاء عليها والتعديات على أراضى وأملاك الهيئة للمرة الأولى.

وأضاف أنه تم عقد برتوكول بين الهيئة والمساحة والاتصالات لحصر كل الأراضى والأملاك التعدى عليها والتى يتم إزالة التعديات عليها، كما صدر قرار من وزير الأوقاف لتدقيق البيانات فى سجلات الهيئة وتطابقها على أرض الواقع مع هيئة المساحة، وهناك منشور لتقنين وضع اليد وإزالة التعديات على الأملاك.

وأكد محروس، فى كلمته، أن مساحة الأطيان الزراعية للهيئة تبلغ 390 بقيمة تقديرية تبلغ 759 مليارًا و181 مليون جنيه، وهناك أطلس خاص بأراضى الأوقاف وبلغت مساحة الأملاك "مبانٍ وعقارات" المملوكة للهيئة 7 ملايين و391 مترًا مسطحًا وبلغت قيمتها التقديرية 136 مليارًا و824 مليونًا و95 ألف جنيه، بينما بلغت مساحة الأرض الفضاء المملوكة للأوقاف 9 ملايين و714 ألف متر بقيمة 141 مليارًا و364 مليون جنيه، وبذلك تتخطى أملاك الهيئة التريليون.

من جانبه، قال محمود الزيات، مدير الشئون المالية بهيئة الأوقاف، إن إيرادات الهيئة فى العام المالى 2017/2018 بلغت مليارًا و210 ملايين و55 ألف جنيه، منها 450 مليون جنيه ايرادات أطيان زراعية و400 مليون جنيه إيرادات إيجار أرض فضاء ومساكن ووحدات، وهناك استثمارات أوراق مالية وأخرى 550 مليون جنيه.

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