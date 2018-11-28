ضبط عاطلين انتحلا صفة سباكين لسرقة الشقق بالدقى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطلين، لاتهامهما بسرقة عدد من الشقق السكنية بالدقي والعجوزة.



وكشفت التحريات عن أن المتهمين انتحلا صفة سباكين، لإيهام مالك الشقة بوجود عطل في المياه ثم مغافلته وسرقة هواتف محمولة ومبالغ مالية من الشقة.



وتوصلت تحريات المقدم هانى الحسينى، رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، إلى تورط عاطلين، أحدهما مقيم بأوسيم فى سرقة عدد من الشقق السكنية بالدقى والعجوزة.



وبإعداد عدة أكمنة تمكن الرائد حسام العباسى، معاون مباحث الدقى، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 7 شقق سكنية.



وذكر المتهمان أمام العقيد عمرو البرعى، مفتش مباحث شمال الجيزة، أنهما ينتحلان صفة سباكين، لإيهام صاحب الشقة المستهدف سرقتها بوجود عطل فى مواسير المياه، وتسببها في الإضرار بشقة جاره، ويطلبان معاينة مواسير المياه الخاصة بالشقة، ثم مغافلته وسرقة مبالغ مالية وهواتف محمولة ومصوغات ذهبية.



تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، وأحالهما العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إلى النيابة للتحقيق.