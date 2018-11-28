زملاء المدرس المتهم بالتنمر بالطالبة "بسملة" يتظاهرون ضد حبسه

تظاهر عدد من طلاب ومدرسي وموظفي مدرسة الشهيد جمال صابر الإعدادية بمحافظة دمياط، اليوم الأربعاء، اعتراضًا على حبس سامى دياب مدرس لغة عربية، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التنمر على الطالبة بسملة على عبدالحميد، بالصف الثاني الإعدادى والسخرية من لونها، مطالبين بالإفراج عنه.



شارك فى التظاهر مدرسو وموظفو المدرسة التى يعمل بها المتهم، بالإضافة إلى عدد من الطلبة، رفعين لافتات تحمل شعار "لا للعنصرية ضد المعلمين"، وتم إخطار مدير إدارة دمياط التعليمية، للتفاوض وفض المظاهرة.