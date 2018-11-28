حبس ٩٩ متهمًا سنة لإدانتهم بالتجمهر أمام قسم شرطة المقطم

قضت محكمة جنح المقطم طواريء أمن الدولة، الأربعاء، بالحبس سنة لـ99 متهمًا؛ لإدانتهم بالتجمهر أمام قسم شرطة المقطم، اعتراضًا على مقتل محمد عبد الحكيم الشهير بـ"عفروتو" على يد معاون مباحث وأمين شرطة بالقسم.



يذكر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة برئاسة المستشار جعفر نجم، الأربعاء، قضت بمعاقبة معاون مباحث المقطم، بالسجن 3 سنوات؛ لإدانته بضرب محتجز "حتى الموت واحتجازه دون وجه حق، ومعاقبة أمين شرطة بالقسم، بالحبس 6 أشهر، وذلك في قضية موت المجني عليه محمد عبد الحكيم "عفروتو".

