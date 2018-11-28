زوجة في دعوى خلع: "على علاقة بست متجوزة"

على باب محاكم الأسرة العديد من القضايا العائلية والنزاعات التي تقشعر لها الأبدان، وكان من ضمن هذه القضايا؛ سيدة توجهت إلى محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى خلع ضد زوجها؛ بسبب اكتشافها علاقته بسيدة متزوجة.



حملت الدعوى رقم 5234 لسنة 2018، وقالت السيدة: "زوجي شاب وسيم، يهتم بمظره أكثر من اهتمامه بأي شيء، منذ زواجنا وأنا أعاني من هذه نقطة أنه لا يهمه أمر شيء مطلقا سوى نفسه، ولديه استعداد لتجويعي أنا وأطفالي ليشتري احتياجاته الشخصية من برفانات وملابس من أغلى للأنواع".



وأضافت الزوجة: "تركت له المنزل أكثر من مرة بسبب خلافاتنا على مصروف المنزل، وبآخر مرة بقيت بمنزل والدي 4 أشهر، وهو لم يسأل عنا مطلقًا، وبعد تدخل من الأهل عودت له مرة أخرى، وبعد عودتي لاحظت بأنه متغير، وأصبح كاره وجودنا في المنزل، وأخيرا سمعته وهو يتحدث لسيدة بنصف الليل وكله حب وهيام، وبمداهمتي له علمت بأنه علي علاقة جنسية بسيدة متزوجة تسكن معنا بنفس الشارع".



وأوضحت في غضب: "قررت فضح أمرهما بعد تأكدي من هذه العلاقة، وترددها عليه داخل شقتي أثناء غيابي، فغضب وثار بما فعلته، وقام بضربي وطردي أنا وبناتي للخارج، ومنذ 7 أشهر وهو لم يسأل عن أطفاله بجنيه واحد".