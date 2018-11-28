28 مارس.. طرح فيلم الأنيميشن "Dumbo" بالسينمات

قررت شركة ديزني والت للإنتاج الفني لأفلام الرسوم المتحركة طرح فيلم الأنيميشن المنتظر "Dumbo" يوم 29 مارس من عام 2019 المقبل بجميع دور العرض السينمائي حول العالم.



وتدور قصة الفيلم حول هولت نجم السيرك لكنه ذهب إلى الحرب وعندما عاد كان قد غيره بشكل رهيب، وقرر مالك السيرك ماكس ميديتشي أن يستأجره لرعاية دامبو، فيل حديث الولادة الذى جعلته أذنه الضخمة من الأسهم الضاحكة في فرقة السيرك المتعثرة، ولكن عندما يكتشف أولاد هولت أن دامبو يستطيع الطيران، فإنهم يقررون جعله نجمًا لامعًا في عرض من عروض السيرك.