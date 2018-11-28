بلاغ يتهم قناة "صفا" بسب سعد الدين الهلالى

تقدم المحامي سمير صبري، وكيلًا عن الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد الإعلامي محمد صابر، والداعية السلفي زين العابدين؛ لظهورهما على قناة "صفا" وتطاولهما عليه.



وجاء في عريضة الدعوى: "بطريقة مبتذلة وبالمخالفة لأبسط القواعد القانونية، وخرقًا صارخًا لميثاق الشرف الإعلامي وتحديًا للمجلس الأعلى للإعلام ولائحته يظهر محمد صابر على شاشة قناة "صفا"، وهي من المعلوم قناة سلفية ويستضيف معه أحد الدعاة السلفيين زين العابدين كامل، ويتم في الحلقة سب وقذف والتطاول على فضيلة الدكتور سعد الدين الهلالي".