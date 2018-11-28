بدء جلسة الحكم على 4 متهمين بينهم خليجى بالاتجار فى الآثار

بدأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالعباسية، الأربعاء، جلسة النطق بالحكم على 4 متهمين، بينهم رجل أعمال خليجي، بتهمة الاتجار وبيع قطع أثرية.



كشفت تحقيقات النيابة عن قيام كل من: "مصطفى.م" وشهرته "الشيخ" 62 سنة، عضو منتدى بإحدى شركات الاستثمار، و"حمد.م" وشهرته "عسكر" 55 سنة، رجل أعمال خليجي، و" نعمة. م" 48 سنة، سمسارة عقارات، و"علاء الدين.م" وشهرته "أبوعاصم" 59 سنة، مهندس- بالتجمع في منزل رجل الأعمال الخليجي وبحوزتهم قطع أثرية "تمثال للمعبودة سخمت، وقطع ذهبية لثماثيل يعود تاريخها للحقبة التاريخية لمصر القديمة الفرعونية"، وعرض تلك القطع الأثرية على رجل الأعمال بقصد بيعها بثمن لا يتناسب مع قيمتها الأثرية.



واعترف المتهمون بأن هذه الواقعة ليست المرة الأولى لهم في محاولة الاتجار بالاثار وبيعها لراغبى اقتنائها من الأثرياء، وأنهم لم يكن بحوزتهم فى كل مرة أى قطع أثرية حقيقية غير هذه المرة التى تم ضبطهم بها داخل قبل تسلمهم المبالغ المالية، وأنهم كانوا يعرضون فى كل مرة قطع أثرية مزيفة على راغبى اقتنائها مدعين انها حقيقية.



البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، معلومات تفيد بمحاولة رجلين وسيدة بيع قطع أثرية لرجل أعمال خليجي بمسكنه بدائرة القسم، وبمداهمة مسكن رجال الأعمال عقب استصدار إذن مسبق من النيابة العامة، واستدعاء لجنة مشكلة من وزارة الآثار، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم القطع الأثرية، وبالعرض على أعضاء اللجنة، تأكدت أثريتها.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم.



