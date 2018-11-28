القبض على "سفاح البنات" بالسويس

تمكنت الأجهزة الأمنية بالسويس، الأربعاء، من ضبط عصابة وراء التعدي على الفتيات بأسلحة بيضاء أثناء سيرهن بالشوارع، حيث تسببت في حالة من الذعر بين أهالي المحافظة.



وتبين أن وراء هذه العصابة تحريض من بعض السيدات للجناة بسبب علاقات حميمة مع هؤلاء السيدات، واعتقادهن أن الفتيات اللاتي تم التعدي عليهن وراء إشاعة أخبار عن تلك السيدات، مما أثار غضبهن والتخطيط مع أفراد هذه العصابة للتعدي على تلك الفتيات.



وتحقق أجهزة المباحث بالسويس بقيادة اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث، والعميد عصام حافظ، رئيس مباحث المديرية، وإشراف اللواء محمد جاد مدير الأمن، مع ثلاثة من أفراد العصابة، لكشف تفاصيل القضية وتحديد المحرضين وظروف وأداة ارتكاب الجرائم تمهيدًا لعرضهم على النيابة للتحقيق تحت إشراف المستشار هادي عزب المحامي العام لنيابات السويس.



وكانت مديرية أمن السويس كثفت الدوريات الأمنية بشوارع المدينة للقبض على سفاح الفتيات الذي تسبب في حالة من الذعر داخل أرجاء المدينة حتى قرر عدد من أولياء الأمور منع نزول بناتهن إلى الشوارع.