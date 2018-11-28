"الوزراء" يستعرض ترتيبات معرض "إيديكس" للصناعات الدفاعية والعسكرية

عرض الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الترتيبات الخاصة بانطلاق المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس"، الذي تستضيفه مصر لأول مرة، خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



وأكد وزير الإنتاج الحربي أن هذا المعرض الهام يشارك به 373 شركة من 41 دولة، وسوف يحضره 9 وزراء دفاع، 7 رؤساء أركان، 8 وزراء انتاج حربي، كما يُنتظر أن يحضره أكثر من 10 آلاف مشارك وزائر، ووفود من 56 دولة، بما يجعله فرصة لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث ما وصلت إليه الشركات العالمية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية.



وأوضح وزير الإنتاج الحربي أن هناك جهودًا تُبذل من جانب كافة الجهات القائمة على المعرض لضمان تنظيمه بالصورة المشرفة، فهناك لجنة عليا لإدارة المعرض تحت رئاسته، ويجرى التنسيق بين كافة الوزارات بشأن كافة الجوانب المتعلقة بهذا المعرض الهام، كما تم الاستعانة بشركة كبرى متخصصة في إقامة مثل هذه المعارض.