قمة من نار.. بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان - HD كورة ستار

باريس سان جيرمان ضد ليفربول: معاينة ، أخبار الفريق ، وطرق لمشاهدة باريس سان جيرمان ضد ليفربول | الأربعاء 28 نوفمبر | دوري ابطال اوروبا بارك دي برينس 8 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 3 مساءً بتوقيت المحيط الهادي مع بقاء جولتين في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، لا تزال مجموعة ليفربول متقاربة بشكل مثير للصدمة ، بفارق نقطتين فقط عن الحمر الأول من ريد ستار في المركز الرابع. وبعبارة أخرى ، فإن ما بدأ بشكل مثير للإعجاب مع الفوز الشامل على باريس سان جيرمان في ملعب أنفيلد في سبتمبر الماضي ، أصبح تعريفًا دقيقًا لوقت ضربة الجزاء الحاد ، ومن المرجح أن يضطر رجال يورجن كلوب إلى الفوز بمباراة واحدة على الأقل من مبارياتهم النهائية مع تجنب الخسارة في الآخر من أجل التقدم إلى جولات خروج المغلوب.





أولاً ، إذاً ، قادة الدوري الفرنسي. مع 14 فوز من 14 مباراة وفارق 46-7 هدف ، يسير Les Parisiens بعيداً مع اللقب المحلي ، الذي يقود ليون بالفعل بـ 15 نقطة. خطّتهم 466 مليون يورو جمعت ل 36 هدف في كلّ المسابقات ، ولا يبدو التجاهل الصارخ لـ Financial Fair Play كما لو أنه سيحمل أي عواقب. الأمور لا تبدو سيئة بالنسبة للفرنسيين.





من المقرر ان تبدأ المباراة في تمام الـ 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية وبفارق ساعة على حسب توقيت القاهرة ليكون موعدها في الـ 9:00 مساءاً بينما فلسطين والأردن وسوريا ولبنان والعراق واليمن والكويت وقطر سيكون توقيت المباراة بنفس قرينتهم السعودية، اما الجزائر والمغرب فستكون مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم.









لكن دوري الأبطال كان اقتراحًا مختلفًا ، وتحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث في المجموعة الثالثة ، حيث تواجه خطر الإزالة. في الوقت الذي يعود فيه كل من كايليان مبابيه ونيمار إلى التدريبات ويقال أنهما لائقان ، فإن هناك فرصة حقيقية لا يمكن أن يبدؤها أي لاعب يوم الأربعاء ، تاركاً إدينسون كافاني التهديد الحقيقي الوحيد لهديتهم. يحتاج رجال توماس توشيل بشدة للفوز ، وسيسحبون جميع نقاط المباراة مساء غدًا ، مما يشير إلى أن هذه المسابقة ستكون مفتوحة ومثيرة.





التشكيلة المتوقعة من ليفربول (4-3-3)

أليسون. Alexander-Arnold، Gomez، Van Dijk، Robertson؛ هندرسون ، ميلنر ، كيتا ؛ صلاح ، فيرمينو ، ماني





ومع سجل آخر مريح في الكتب ، فإن فريق Reds يواكب مجاراة مانشستر سيتي في صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز ، وسيكون هناك حاجة إلى قدر معين من دوران الفريق للحفاظ على ذلك مع دخول الموسم أكثر فترات التمرين ازدحامًا. ليفربول يلعب عشر مباريات في 36 يوما.









يستعد ليفربول الإنجليزي لتلقي خبر سار قبل مواجهته النارية بدوري أبطال أوروبا،اليوم الأربعاء أمام باريس سان جيرمان ضمن الجولة الخامسة في العاصمة الفرنسية على ملعب "حديقة الامراء".





من المرجح أن يعود جو غوميز إلى الشوط الحادي عشر بعد غيابه عن مباراة السبت ضد واتفورد بسبب إصابة بسيطة ، في حين تم إخلاء اللاعب ساديو ماني من أجل العمل بعد مرض قصير. سيتم تعليق الأردن هندرسون لدربي ميرسيسايد في نهاية الأسبوع ، مما يجعل القبطان بداية محتملة ليلة الغد. لعب جيمس ميلنر 20 دقيقة فقط في نهاية الأسبوع ، ويبدو أنه مستعد للعودة.





وسيتولى جورجيو ويجنالدوم أو نابي كيتا مركز خط الوسط الأخير ، وذلك اعتماداً على ما إذا كان كلوب يؤيد التحكم أو اللعب الانتقالي في الوقت الذي يسعى فيه فريق ريدز إلى تعزيز موقعه في مرحلة خروج المغلوب من المسابقة. يبدو أن محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو ، اللذان سيغيبان عن الأهداف في نهاية الأسبوع ، سيبدآن بالتأكيد ، حيث حافظا على سجلهما كلاعبين فقط كانا متورطين في كل مباراة هذا الموسم.





ماذا قال المدراء

Klopp: "ماذا أتوقع؟ أعتقد أن فريق باريس سان جرمان فريق يسعى لتحقيق الفوز. هم من مستوى عال جدا. Tuchel هو مدير مبدع للغاية ، يعمل دائمًا على إيجاد الحلول. هذا يعني أنه يجب أن نكون مستعدين لسيناريوهات مختلفة





توتشيل: "الخوف؟ لا لا أخاف أي شيء ، لكني أشعر بالتأكيد بالضغط في كل مباراة. هذه المباراة أكثر خصوصية. من المهم جدًا أن يكون غدًا حتمًا وسيشعر بالضغوط بداخلي. لكن هذا هو ضغطي ، لا أعكس على اللاعبين ".





المسؤولون (POL)

الحكم: Szymon Marciniak

المساعدون: Paweł Sokolnicki ، Tomasz Listkiewic

الحكم الرابع: رادوسلاف سييكا

مساعدين إضافيين: Paweł Raczkowski ، Tomasz Musiał





تم تعيين Kickoff الساعة 8:00 مساءً بتوقيت غرينتش / 3 مساءًا بتوقيت غرينتش يومًا غدًا ، ويمكن العثور على قوائم التلفزيون الخاصة بالمباراة على LiveSoccerTV.





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