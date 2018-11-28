القوات البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريب عابر بالبحر المتوسط

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة، نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والأسبانية تدريب بحرى عابر بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط وذلك باشتراك السفينة الحربية الأسبانية ( RELAMPAGO) وعدد من القطع البحرية المصرية.



تضمن التدريب تنفيذ سيناريو واقعى لمجابهة التهديدات التى تواجه الأمن البحرى ومكافحة الإرهاب والتدريب على مواجهة التهديدات غير النمطية بالبحر، وتنفيذ تشكيلات إبحار وتمارين مواصلات إشارية وصد هجوم جوى معادى، والتدريب على حماية سفينة ذات شحنة هامة أثناء عبورها للمناطق الخطرة، وممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبة بها.



يهدف التدريب إلى توحيد المفاهيم العملياتية ونقل وتبادل الخبرات والتعرف على العقائد القتالية المختلفة وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات والتهديدات، بما يدعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن البحرى بالمنطقة.

