"الزعفران" الإيراني يبحث عن اعتراف دولي

يتقدم العمال الزراعيون في حقل تغطيه زهور بنفسجية في سهل يقع بشمال شرق إيران حيث يقومون بقطفها بتأن مع أنه لم يبق لديهم سوى حوالي عشرة أيام لجمع التويجات التي يستخرجون منها أغلى بهار في العالم "الزعفران".



ولا تحمل كل واحدة من زهور الزعفران هذه سوى ثلاثة أو أربعة مياسم حمراء هي خيوط الزعفران "الذهب الأحمر" الذي يعد كنزًا وطنيًا.



وذكر معهد "فرانس أغريمير" في 2013 أن إيران تنتج تسعين بالمئة من الزعفران في العالم، وهي تهيمن على السوق بفارق كبير عن منافساتها تليها الهند واليونان والمغرب وأذربيجان وأفغانستان وإسبانيا.



وتربة حيدرية الواقعة على بعد 700 كلم إلى الشرق من طهران، هي المدينة الرائدة في هذا المجال إذ إنها تؤمن وحدها ثلث الإنتاج العالمي من الزعفران، حسب دراسة للمعهد نفسه.