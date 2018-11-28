رئيس المترو الأنفاق والعضو المنتدب يتفقدان محطتي المرج

تفقد المهندس على الفضالى رئيس شركة مترو الأنفاق يرافقه المهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة خلال جولته، مشروع تطوير محطة المرج الجديدة بالخط الأول للوقوف على الموقف النهائي للأعمال استعدادا لافتتاحها قريبا.



واستهل الفضالى وصبره جولتهم التفقدية بالمرور على مشروع الازدواج بين محطتي المرج الجديدة والمرج القديمة للتأكد من قيام الشركة المنفذة بتنفيذ الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المحدد، وبالفعل تم الانتهاء من أعمال تركيب وضبط السكك الخاصة بنقل الحركة من المرج القديمة إلى المرج الجديدة والعكس وجارى حاليا استكمال باقي الأعمال ( الشبكة الهوائية وغيرها ).



كما أنهى الفضالى جولته بتفقد مشروع تطوير محطة المرج الجديدة وتحولها من محطة سطحية إلى محطة علوية نهائية لتستوعب الكثافة الكبيرة من ركاب المترو.



واستهل جولته داخل المحطة بالمرور على أعمال الأرصفة والتشطيبات بها وكذلك المراحل على مبنى المحطة بالدور الأرضي والأول واطمأن على سير العمل، مؤكدا ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال بمواعيدها المقررة وبمستوى يليق بالمترو.



ومن جانبه صرح المهندس خالد صبره بأن نسبة الانجاز 90% ولم يتبقى سوى اللمسات الأخيرة وبعض الأعمال الخاصة بالمدخل الرئيسي للمحطة والأرصفة التي تفضل الشارع عن المحطة وبعض الملاحظات التى يتم علاجها أولا بأول.



كما أنه من المتوقع أن يتم البدء في أعمال تركيب بوابات الدخول والخروج والتجهيزات للمكاتب بمنتصف شهر ديسمبر المقبل وكذلك إجراء التجارب للسلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية.



شارك في الجولة التفقدية المهندس علاء السعيد مدير عام المشروعات المدنية واحمد عبد الهادي بكير المتحدث الرسمي لشركة المترو وبعض قيادات شركة المترو وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق.