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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 01:15 م

هيئة "الاستثمار" تقر النماذج الاسترشادية لشركة "الشخص الواحد"

الهيئة العامة للاستثمار
الهيئة العامة للاستثمار
حسن كامل
dostor.org/2414464

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم، كتابًا دوريًا يضم النماذج الاسترشادية للإجراءات المُتعلقة بشركة الشخص الواحد، لتسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بعمل المستثمرين.

ونص الكتاب الدوري على 12 نموذجا استرشاديا تُنظم تعديل مواد النظام الأساسي، وتغيير الشكل القانوني، وإخطارات الهيئة بالتصرف في رأس المال، واستمرار نشاط الشركة رغم تجاوز الخسائر نصف رأس المال، ووضع الشركة تحت التصفية، واندماج الشركة مع أخرى.

ونص الكتاب الدوري على أن نماذج تعديل النظام الأساسي تضم نموذج قرار مالك الشركة بتعديل إحدى مواد النظام الأساسي، ونموذج مشروع تعديل مواد النظام الأساسي للشركة، بينما تضمنت نماذج تغيير الشكل القانوني نموذج تغيير الشكل القانوني بناء على رغبة مالك الشركة، أو نظرًا للتصرف الجزئي في رأس المال أو وفاة مالك الشركة أو عدم استكمال النصاب القانوني لعدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة عن ثلاثة وشريكين اثنين بالشركة ذات المسئولية المحدودة والتوصية بالأسهم.

وتضمنت نماذج إخطار الهيئة بالتصرف في رأس المال نموذج إخطار الهيئة بالتصرف في كامل رأس المال، ونموذج إخطار الهيئة بالتصرف في جزء من رأس المال، وتضمنت نماذج قرارات وضع الشركة تحت التصفية نموذج قرار مالك الشركة بوضعها تحت التصفية ونموذج قرار (ورثة مالك الشركة القيم على مالك الشركة) بوضعها تحت التصفية.

كما تضمن الكتاب الدوري نموذج قرار مالك الشركة باستمرار نشاط الشركة رغم تجاوز خسارة نصف رأس المال، ونموذج قرار اندماج الشركة في أو مع شركة أخرى.

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