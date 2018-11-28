إضراب عام في اليونان احتجاجًا على سياسات التقشف

نظم عمال اليونان، الأربعاء، إضرابًا عن العمل لمدة 24 ساعة للاعتراض على سياسات التقشف.



وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن الاتحادات العمالية كانت قد دعت إلى المشاركة في هذا الإضراب، ونظمت اليوم مسيرات احتجاجية في مختلف أرجاء العاصمة أثينا تتجه صوب البرلمان، الأمر الذي تسبب في تعليق عمل القطارات والعبارات وغالبية وسائل المواصلات العامة في العاصمة.



وكان الصحفيون أضربوا، أمس الثلاثاء، لمدة يوم واحد حتى يتسنى لهم القيام بالتغطية الإعلامية لإضراب اليوم.



فيما تطالب الاتحادات العمالية في اليونان بالتخلي عن أجزاء رئيسية من خطة التقشف التابعة للمانحين الدوليين، وتشمل المطالب زيادة المعاشات واقتطاعات بالضرائب وإعادة الحد الأدنى للرواتب إلى ما كان عليه قبل القروض.

