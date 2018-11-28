الأنبا إبراهيم إسحق: اجتماع البطاركة يدعم شباب العراق

أكد إبراهيم إسحاق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، أن اجتماع مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك في بغداد كان من صلب اهتمامات بطاركة الشرق الكاثوليك الذين أرادوا هذا الاجتماع على أرض العراق دعمًا لشبيبة وكنيسة العراق ولكل الشعب العراقي السمح والمضياف.



وأضاف: "طغت على اللقاء جملة موضوعات تتعلق بشؤون الشبيبة ومسألة الوجود المسيحي في المنطقة لكن الأجمل في لقاء مجلس البطاركة هو لقاء شبيبة بغداد، الشبيبة التي تحدثت بعفوية وبراءة وجرأة عن تحديات وجودها وتطلعاتها المستقبلية التي لاقت أجوبتها في جعبة أصحاب الغبطة البطاركة".



وعن الوضع في جمهورية مصر العربية قال: إن مصر مستهدفة بالكامل ويا ليت المسؤولين يتخذون موقفا يعلنون خلاله اسم من يرتكب تلك الأفعال الإرهابية التي تهدد كل الشعب المصري من مسيحيين ومسلمين، لأن الشعب المصري اكتفى من المعاناة الاقتصادية والمعيشية ولم تعد لديه قدرة على استيعاب المعاناة الإنسانية، آملًا أن يأتي ميلاد السيد المسيح حاملا إلى الشرق ولمصر الحبيبة كل الآمال والسلام المنشود.