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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 01:10 م

"التنظيم والإدارة" يحدد إجراءات تقديم بلاغ عن المحتكرين مجانًا

التنظيم والإدارة
أميرة ممدوح
dostor.org/2414454

حدّد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمات الجماهيرية، ومنها طلب تقديم بلاغ لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، من خلال تحديد المستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة، للحصول على الخدمة، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها.

ويشير التنظيم والإدارة، إلي المستندات والأوراق المطلوبة للحصول علي الخدمة وهي: صورة الرقم القومي، صورة من التوكيلالتفويض، صورة من السجل التجاري "إن وجد" وصورة من النظام الأساسي للشركة "إن وجد".

ونوه الجهاز، إلي أنه يقدم البلاغ بدون رسوم، ويلتزم جهاز حماية المنافسة بالحفاظ علي سرية اسم المبلغ وعدم الإفصاح عنه، ويتم تسليم البلاغ بمقر حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالقرية الذكية الكيلو 28 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي مبني 19B- الدور الأول.

وفي حالة عدم الحصول علي الخدمة يمكن الاتصال بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: 35351900، هيئة الرقابة الإدارية: المركز الرئيسي بالقاهرة: 0222902728.

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