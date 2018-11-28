خاص.. "فتح" تقاوم حملة التجنيس الطوعي للسكان فى القدس

قال القيادى بحركة فتح وأستاذ العلوم السياسية بجامعتى القدس والأقصى، الدكتور أيمن الرقب، إن الاحتلال الصهيوني يعتقل منذ عدة أيام شباب فلسطينيين من مدينة القدس، وعلى رأسهم كوادر حركة فتح، خاصة بعد الكشف عن عدة عمليات تسريب عقارات في مدينة القدس للمستوطنين، وذلك بهدف إيقاف الحراك الفتحاوي المقدسي لمواجهة الحملة المسعورة للصهاينة من أجل تهويد المدينة المقدسة.



وأضاف "الرقب"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مطالبة حركة فتح سكان المدينة المقدسة بعدم المشاركة فى الانتخابات المحلية فى المدينة الشهر الماضى أثار حفيظة المحتلين.



وأوضح أن قيام الاحتلال الأيام الماضية بفتح باب التجنيس الطوعي للسكان الفلسطينيين بالجنسية الإسرائيلية، ومقاومة شباب القدس لهذه الخطة، دفع الاحتلال لحملة الاعتقال المتسارعة التي قد تصل لاعتقال المئات إن لم يكن الآلاف لشباب القدس خلال الأيام المقبلة.



وأشار الرقب إلى أن حركة فتح تطلق منذ أمس حملة إعلامية لدعم أهالى مدينة القدس، معربا عن أمله فى أن تتحول لحملة عملية على الأرض من خلال دعوة الجماهير الفلسطينية للاشتباك مع الاحتلال على الحواجز العديدة في الضفة، والتي تقع على تخوم مدينة القدس.



وأكد الرقب أنه دون محاولات الضغط على المحتلين، ورفع تكلفة الاحتلال، لن يتغير شيء في الواقع، لافتا إلى أن الاحتلال لن يتأثر بالكلام بل بالأفعال، وهذه هي معركة القدس التي تحتاج لرجال يجعلون الاحتلال يفكر ألف مرة قبل الإقدام على أي خطوة ضد أهالى مدينة القدس.