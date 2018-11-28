بدء اجتماع "إسكان البرلمان" لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة

بدأ، منذ قليل، اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة المهندس علاء والي.



وتناقش اللجنة، في اجتماعها، طلب إحاطة مقدم من النائب إيهاب الخولي بشأن تجاوزات موظفي جهاز مدينة الشيخ زايد في العمل ما أثر سلبًا في إتمام عملية تقنين وضع الأراضي المملوكة للغير والدولة.



وكذلك طلب إحاطة للنائبة شرين فراج بشأن قبول وزارة الإسكان للتصويت السري والاقتراع بالتوكيلات العرفية لاختيار مجلس إدارة اتحاد الشاغلين، وتستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

