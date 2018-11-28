مصر تسجل "الأراجوز"على قائمة التراث العالمى غير المادى لليونيسكو

اعتمدت اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونيسكو، اليوم الأربعاء، قرارًا بالإجماع بالموافقة على الملف الذي تقدمت به مصر لإدراج "الأراجوز" على قوائم التراث الثقافي غير المادي للمنظمة وذلك خلال أعمال دورتها الثالثة عشر التي انطلقت يوم 26 نوفمبر الجاري، حيث تعقد اجتماعاتها السنوية لمدة أسبوع لمناقشة الموضوعات المتعلقة بصون التراث الثقافى غير المادى، وإدراج العناصر الثقافية على قوائمها المختلفة.



وقال السفير إيهاب بدوي، سفير جمهورية مصر العربية في باريس والمندوب الدائم لدى اليونيسكو- لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هذا التسجيل جاء في إطار الجهود المشتركة المبذولة من قبل وزارتي الخارجية والثقافة في الفترة الماضية، مشيرًا إلى الأهمية المتنامية لاتفاقية 2003 الخاصة بصون التراث الثقافي غير المادي، والاهتمام الذي توليه مصر لتلك الاتفاقية في ضوء تراثها الثرى في هذا المجال، منوهًا إلى أن مصر سبق وسجلت على القوائم التمثيلية للتراث الثقافي غير المادى كل من "السيرة الهلالية" و"التحطيب"، كما تقوم حاليًا بتسجيل ملف "التلي"، فضلًا عن ملف عربى مشترك تضافرت فيه جهود 14 دولة عربية حول "المهارات والطقوس المرتبطة بالنخلة".



وأضاف السفير إيهاب بدوى أن مصر أوضحت خلال مناقشات اللجنة أن الأراجوز يعد شكلًا قديمًا للمسرح في مصر يعتمد على العرائس اليدوية التقليدية، ويتم نقله شفاهة من جيل إلى جيل، مشيرة إلى أهمية إدراجه على قائمة التراث الثقافى غير المادى، منوهة إلى ما تضمنه الملف المقدم من إجراءات لصونه وفقًا لما تنص عليه معاهدة 2003 في هذا الشأن.



وتعد عروض الأراجوز شكلًا من أشكال عروض الدمى المسرحية التقليدية في مصر، وتعتمد هذه العروض على استخدام دمية يدوية تقليدية تعرف في مصر باسم "عروسة الأراجوز"، وقد استمد هذا النوع من العروض المسرحية اسمه من هذه الدمية أو "العروسة" التى تعتبر العنصر الرئيسى فيه.



ومن سمات هذه الدمية أنها تصدر صوتًا مميزًا بمساعدة جهاز صغير يستخدم لتعديل الصوت يعرف باسم "الزمارة"، وتقدم هذه العروض، التى تحرص على تفاعل الجمهور فيها، عروضًا ترفيهية هزلية تتطرق إلى مجموعة متنوعة من جوانب الحياة اليومية.



يشار إلى أن مصر تعد من أوائل الدول التي صدقت على اتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادى، والتي انضمت إليها 178 دولة حتى الآن، وتسعى الاتفاقية إلى صون التراث الثقافى غير المادى بمجالاته المختلفة، على رأسها التقاليد الشفهية وأشكال التعبير الشفهي، وفنون الأداء، والممارسات الاجتماعية والطقوس والمناسبات الاحتفالية، والمعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة، والمهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية.