"الاقتصادية" ترفض وضع "مطاحن ومخابز جنوب" تحت الحراسة

قالت إدارة الإفصاح بالبورصة إن المحكمة الاقتصادية رفضت فرض الحراسة على شركة "مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة"، نتيجة الدعوى المقامة من شركة "الأهلي للاستثمارات" ضد الشركة لتعيين حارس قضائي.



وأضافت الشركة، فى إفصاحها للبورصة منذ قليل، إنه بشأن الدعوى القضائية المقامة من شركة "الأهلي للاستثمارات" ضد الشركة، والتي كان تم حجز الدعوى لها أمس الثلاثاء للحكم، رفت شركة الأهلي للاستثمارات 5 دعاوى قضائية ضد 5 شركات، من بينها "مطاحن ومخابز الإسكندرية" بشأن طلبها وضع الشركة تحت الحراسة القضائية لعدم تمكنها من التمثيل في مجلس إدارة الشركة كونها مستثمرًا رئيسيًا بالشركة.

