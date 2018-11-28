القاهرة : الأربعاء 28 نوفمبر 2018
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مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| شاهد الآن أقوى مباراة في دوري الأبطال بث مباشر
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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 01:08 م

قمة نارية| بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان - مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي بدوري أبطال أوروبا يوتيوب HD

ليفربول وباريس سان
ليفربول وباريس سان جيرمان
الدستور الرياضي
dostor.org/2414445

يستعد ليفربول الإنجليزي لتلقي خبر سار قبل مواجهته النارية بدوري أبطال أوروبا،اليوم الأربعاء أمام باريس سان جيرمان ضمن الجولة الخامسة في العاصمة الفرنسية على ملعب "حديقة الامراء".

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان 

وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، إن المهاجم السنغالي ساديو ماني، تدرب مع الفريق اليوم بشكل طبيعي، وسيكون جاهزًا للسفر مع الفريق إلى باريس.

يلا شوت مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان 

وكانت الشكوك تحوم حول قدرة المهاجم السنغالي على المشاركة مع الفريق في المباراة، وبعد الفحوص الطبية صباح اليوم، تم تأكيد جاهزيته.

كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان 

وكان يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أعلن أمس الإثنين، أن الفريق سيتخذ القرار النهائي بشأن لياقة ساديو ماني، صباح اليوم الثلاثاء.

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