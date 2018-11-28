القاهرة : الأربعاء 28 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:51 ص

بث مباشر لأهم مباريات اليوم 28-11-2018| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان (liverpool vs psg)
03:32 ص

بث مباشر مباريات اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الاربعاء 28-11-2018 |كورة ستار | كورة جول
12:57 ص

قمة العالم (liverpool vs psg)| شاهد يوتيوب الآن مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر| livehd7| يلاشوت
12:22 ص

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| شاهد الآن أقوى مباراة في دوري الأبطال بث مباشر
10:50 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اليوم 27-11-2018 في دوري أبطال أوروبا
08:17 م

موعد مباراة ريال مدريد وروما والقنوات الناقلة| بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما
06:14 م

ريال مدريد ضد روما بث مباشر
09:22 م

شقيقتان تبيعان «ساندوتشات بيتى» فى مترو الأنفاق: نحمى الطلاب من أكل الشارع
08:50 م

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»
08:44 م

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»
08:39 م

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين
01:36 ص

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين
عالم
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 01:07 م

الخارجية الفلسطينية تدين التغول الاستيطاني في سلوان والأقصى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2414442

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، بأشد العبارات التغول الاستيطاني التهويدي الذي تتعرض له بلدة سلوان ومحيط المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة، مؤكدة أن ما يجري في سلوان في العشرية الأخيرة وبالتحديد منذ تسلم اليمين الإسرائيلي الحكم يشكل هجمة ممنهجة وواسعة أدت إلى تضاعف أعداد المستوطنين في البلدة واستباحة المواقع الأثرية والمرافق العامة والمناطق الخضراء.

وقالت الوزارة - في بيان لها اليوم - إنه وأمام هذا الاستهداف المباشر، تغيب ردود الفعل بأبعادها العربية والإسلامية والدولية ورغم استغاثة مدينة القدس المستمرة إلا أن ردود الفعل كانت دائما دون المستوى خاصة في إطار ترجمة قرارات القمم العربية والإسلامية الطارئة.

وأضافت أن هذا الغياب يشجع دولة الاحتلال على تعميق تلك الإجراءات لتجد مدينة القدس وتحديدا بلدة سلوان نفسها أمام هجمة تهويدية شرسة غير مسبوقة تحتاج إلى أكثر من بيان أو قرار أو قمة طارئة تحتاج إلى نوايا وإجراءات شجاعة وحازمة.

وتابعت أن نيران الاستيطان على بلدة سلوان تتركز بالتحديد عبر مجموعة واسعة من الإجراءات والتدابير الاستعمارية لاستكمال عملية تهويدها وتفريغها من مواطنيها الفلسطينيين من بينها محاولة السيطرة على مواقع متفرقة وتحويلها إلى بؤر استيطانية في عمق البلدة ونقاط ارتكاز للتوسع الاستيطاني بما يؤدي الى تغيير الواقع القانوني والتاريخي والديمغرافي القائم الى واقع مختلف لا يمكن التراجع عنه أو تبديله مستقبلا، بما يضمن سيطرة إسرائيلية على تلك المناطق ومنع التوصل إلى حلول سياسية مستقبلية.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة وبشكل ملحوظ عمليات الاستيطان والتهويد في القدس الشرقية المحتلة بالتزامن مع الهجمة الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد المؤسسات الفلسطينية في القدس وحملات الاعتقال واسعة النطاق ضد القيادات والكوادر الفلسطينية وأبناء الشعب المقدسيين، في ظل حالة من توزيع الأدوار بين الحكومة الإسرائيلية ووزاراتها وأجهزتها المختلفة وبين الجمعيات الاستيطانية على اختلاف أسمائها وتوجهاتها.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ يومين

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

منذ 3 أيام

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎

منذ 4 أيام

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة

منذ 5 أيام

مستقبل نتنياهو

منذ 5 أيام

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا

الآن

الصور الأولى لحادث قطار تفهنا العزب بزفتى

مدرس التنمر أمام النيابة: لم أقصد الإهانة.. وبسملة: لا أريد حبسه

بدء أعمال ترميم وتجميع تمثال للملك رمسيس الثانى بمعبد الأقصر

تفاصيل حفلي زياد الرحباني وسعاد ماسي بالقاهرة

ads
الأكثر قراءة

مصادر تكشف عن "خليفة أزارو المحتمل" فى الأهلى

9 قرارات مهمة للحكومة عقب اجتماعها اليوم

الصور الأولى لحادث قطار تفهنا العزب بزفتى

تفاصيل الجلسة السرية بين مدرب ليفربول ومحمد صلاح

ألبومات الصور

الصحة تعلن استراتيجية مكافحة التبغ

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

نجم الساعة

محافظ كفر الشيخ يناقش تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري

الأكثر قراءة

مصادر تكشف عن "خليفة أزارو المحتمل" فى الأهلى

9 قرارات مهمة للحكومة عقب اجتماعها اليوم

الصور الأولى لحادث قطار تفهنا العزب بزفتى

تفاصيل الجلسة السرية بين مدرب ليفربول ومحمد صلاح

ads
كشكول

الجامعة الأوروبية توقع اتفاقية تعاون مع «بوليتكنيك» الاسبانية

تعرف علي مهام واختصاصات نائبا «التربية» و«التعليم العالى»

«الحكومة» توافق على إنشاء الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية

«الوزراء» يوافق على تعديل مسمى «البحوث والدراسات الإفريقية»

11 طريقة للوقاية من مخاطر الألعاب الإليكترونية

الأمصار

عدوان وحشي على طالب سوري في بريطانيا

بعد إشهار إسلامها.. سلطان ماليزيا يتزوج ملكة جمال روسيا

علاج مضاد للشيخوخة وسيارت فاخرة لموظفيه.. حياة أشهر تاجر مخدرات

اليمن.. انطلاق مهمة "القبضة الحديدية" في حضرموت

ولي العهد السعودي يصل الأرجنتين

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

اليابان تطرح عملات ذهبية وفضية بمناسبة كأس العالم للرجبي

إصابة 131 شخصًا بتسمم غذائى فى سنغافورة

نجاة رضيع سقط من ارتفاع 11 طابقًا فى سنغافورة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

ارتفاع أعداد مرضى التوحد في الولايات المتحدة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎