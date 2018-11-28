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اقتصاد
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 01:07 م

الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 24 ألفًا و300 ميجا وات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2414440

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الثلاثاء وأن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الأربعاء، يبلغ 24 ألفًا و300 ميجاوات، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفًا و750 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فعّلت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول.

من ناحية أخرى، شاركت الوزارة في إطلاق مشروع التحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء وشحن العدادات بهدف فتح قنوات جديدة للتيسير على المواطنين جنبا إلى جنب مع الخدمات التي توفرها الوزارة حاليًا.

وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلنت رسميًا شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance عن بدء تفعيل خدمة تحصيل الكهرباء إلكترونيا بعد الانتهاء من الربط الفني والتقني الكامل مع كافة شركات توزيع الكهرباء لإتاحة خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني للفواتير الحكومية.

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