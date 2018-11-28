بوتفليقة: الجزائر ترغب في تطوير علاقات التعاون مع موريتانيا

أعرب الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة عن رغبة بلاده في الارتقاء بعلاقات الأخوة والتعاون التي تجمعها مع موريتانيا.



وقال الرئيس بوتفليقة - في برقية تهنئة بعث بها إلى نظيره الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني، اليوم الأربعاء: "يسعدني غاية السعادة والجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تحيي عيدها الوطني المجيد الثامن والخمسين، أن أتقدم إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأحر التهاني وأصدق التمنيات، راجيا من المولى عز وجل أن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية ويمن بالمزيد من الرقي والازدهار على الشعب الموريتاني الشقيق تحت قيادتكم الحكيمة".



وأضاف: "وأعرب لكم مجددًا عن ثابت حرصي على مواصلة العمل معكم من أجل الارتقاء بعلاقات الأخوة والتعاون بين بلدينا الشقيقين إلى مراتب أعلى بما يلبي طموح شعبينا الشقيقين إلى التقدم والرقي".

