"البحوت الاجتماعية" يعد مقترحًا تشريعيًا حول أحكام "الأسرة"

أعد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ورقة عمل حول تنفيذ أحكام "محكمة الأسرة" في دعاوى النفقة والحضانة والرؤية بين القانون والواقع الفعلي، تحت إشراف وإعداد الدكتورة فادية أبو شهبة، أستاذ القانون الجنائي بالمركز.



وكشفت الدراسة عن أن قوانين الأحوال الشخصية تحتاج لعدة تعديلات تشريعية مهمة تتلاءم مع التطورات الحاصلة في المجتمع لتحقق التوازن في العلاقات والحقوق والواجبات داخل الأسرة والمجتمع وتسهل من إجراءات التقاضي في مجال الأحوال الشخصية، وتتمثل هذه التعديلات في ضرورة إضافة نص قانوني للقانون رقم 1 لسنة 2000 والمعدلة بعض أحكامه بالقانون رقم 91 لسنة 2000 ينص على تأمين حياة المطلقة بعد الطلاق وذلك عن طريق بوليصة تأمين منذ بداية الزواج يدفعها الزوج عند عقد القران.



وينبغي إضافة نص قانونى للقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، يوجب النص صراحة في وثيقة الزواج على إقرار الزوجين باللجوء للتحكيم الاختياري في حالة حدوث شقاق بينهما، شأنه في ذلك شأن التحكيم التجاري المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية، أي أن لجوء الزوجين للتحكيم الاختياري يكون وجوبيًا في بعض المسائل الناتجة عن الشقاق وليس جميعها، وهي النزاعات التي يغفلها الاستعجال كالنفقة والأمور الخاصة بالصغير.



والنص صراحة على أن يكون تنفيذ أحكام محكمة الأسرة بناء على طلب النيابة العامة، شأنها في ذلك شأن دورها وسلطتها في قانون الإجراءات الجنائية، أي تتولي النيابة العامة تنفيذ أحكام الأسرة ويكون التنفيذ بناء على طلبها وليس بناء على طلب الصادر لصالحه الحكم.



كما تضمنت المقترحات إصدار تشريع جديد لفرض عقوبة رادعة على من يمتنع عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضده طواعية خلال مدة معينة يحددها المشرع، وذلك على غرار المادة 123 من قانون العقوبات بشأن امتناع الموظفين العموميين عن تنفيذ الأحكام القضائية، فلا يعقل أن يعاقب الموظف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي بعقوبة الحبس والعزل من الوظيفة ولا يعاقب الشخص الصادر ضده الحكم والذي يمتنع عن تنفيذه.



وأوصت بضرورة تعديل بعض النصوص المتعلقة بترتيب الحضانة، بحيث يكون الأب بعد الأم وأم الأم وألا يحول زواج الأم الحاضنة مرة أخرى دون استمرار حضانتها للصغير إذا كان الأب متزوجا بأخرى.



وتغليظ العقوبات الخاصة بالامتناع عن تنفيذ أحكام النفقات والأجور وما في حكمها مادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، إذ لا يعقل أن تكون العقوبة حبس شهر في حالة الامتناع عن أداء النفقة أيا كانت قيمتها مائة جنيه أو مائة ألف جنيه وذلك أسوة بما ورد في قانون الضرائب الجديد، حيث أدى تغليظ العقوبة في هذا القانون إلى تحقيق نتائج باهرة في تحصيل الضرائب طواعية، كما ينبغي أن ينص القانون صراحة على تجريم حالات الامتناع عن تنفيذ أحكام النفقة بأشكالها المختلفة ومتجمد النفقة، وأن تكون العقوبة الحبس وجوبيًا والغرامة، وأن يذكر ذلك في الصيغة التنفيذية للحكم حتى يطلع عليها ويعلمها المحكوم عليه منذ الخطوة الأولى للتنفيذ.



وإصدار تعديل تشريعي على نص المادة 292 من قانون العقوبات والتي تعاقب الممتنع عن تسليم الصغير لمن له الحق في حضانته بتعديلها بإضافة مدة لهذا التسليم، أي أن يكون التسليم خلال شهر مثلا أو خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالحكم، وذلك لأن هذه المادة لم تحدد بها مدة لتوقيع العقاب الوارد بها على الممتنع عن التنفيذ، وكذلك إجراء تعديل تشريعي بنفس المدة علي نص المادة 293 عقوبات الخاصة بالإمتناع عن تنفيذ حكم النفقة مع جعل الحكم الصادر من محكمة الجنح بخصوص هذة المادة واجب النفاذ لا يوقفه الطعن عليه بالاستئناف، كما نوصي بأن يشمل تعديل نص المادة 292 عقوبات قرارات الصلح الذي يتم أمام مكاتب تسوية المنازعات الأسرية حتي يكون لتلك القرارات قوة تنفيذية واجبة الإحترام من طرفي النزاع.



وإنشاء آلية لتمويل صندوق تأمين الأسرة وزيادة موارده حتي يستطيع تنفيذ أحكام مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة ومتجمد النفقة وذلك بتخصيص نسبة من الرسوم المقررة علي الدعاوي التي ترفع أمام محكمة الأسرة لتمويل هذا الصندوق.



وإصدار قانون ينظم استضافة الصغير لمن له حق الرؤية، حتي يتحقق الهدف من الرؤية كحق للطفل ولغير الحاضن وأقاربه (الجد-الجدة – العم- العمة....إلخ) وحتي لا تتغلب نزاعات الوالدين علي مصلحة الطفل الفضلي مع وضع ضمانات لحق الإستضافة لمنع التصرفات الغير مسئولة، فليس في الاستضافة جور على حق الحاضنة في حضانة الصغير، خاصة أن المادة 292 من قانون العقوبات تنص علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده الي من له حق الحضانه في طلبه، بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه، وكذلك أي من الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه، كما نوصي بأن تكون أماكن تنفيذ أحكام رؤية الصغير قريبة من مسكن الحاضنة، وأن تكون هذه الأماكن مناسبة ومجهزة وصالحة لإستقبال الصغير، وأن تكون مواعيد الرؤية في العطلات الأسبوعية حتي لا يؤثر ذلك في تعليم الصغير.



وإلغاء رسم التنفيذ الذي تلتزم به الزوجة عند اللجوء لتحصيل مبلغ مؤخر الصداق ومقابل المتعة بإضافتها مباشرة للمبلغ المنفذ به وتحصيل هذه الرسوم من المنفذ ضده دون إلزام طالب التنفيذ بها.



وضرورة تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالي، بحيث يتم إعلان المحكوم عليه بالحكم الصادر ضده عبر وسائل حديثة، وتحت إشراف القضاء لسرعة الإجراءات وللقضاء على فساد وإهمال بعض المحضرين.



تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية لتسهيل إجراءات الحجز التنفيذي على منقولات أو عقارات المحكوم عليه لتنفيذ أحكام النفقات والأجور والمصاريف وما في حكمها.



وفرض عقوبات مشددة على من يثبت تواطئه مع المحكوم عليه لتعطيل تنفيذ الأحكام سواء من المحضرين أو أمناء الشرطة أو شيخ الحارة أو أي شخص من القائمين على تنفيذ الأحكام.



وأخيرُا تفعيل واختصار إجراءات دعوى الحبس للامتناع عن تنفيذ حكم النفقة، حيث ثبت من الناحية العملية أن الحبس هو العقوبة التي تجعل المحكوم عليه يسرع بتنفيذ الحكم الصادر ضده.