"الهلالي" يتقدم ببلاغ ضد صحفي بـتهمة السب والقذف

تقدم المحامي سمير صبري، دفاع الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ببلاغ للنائب العام، ضد سيد توكل، الصحفي ببوابة الحرية والعدالة.



وقال البلاغ إن المبلغ ضده نشر على موقع بوابة الحرية والعدالة، المحظور، ما أهان الدكتور سعد الدين الهلالي، ووصفه بأوصاف مشينة تسيء إليه إساءة بالغة، وألحق به أضرار أدبية ومعنوية جسيمة؛ مما يحق له معه التقدم بهذا البلاغ ضده؛ لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لارتكابه واقعة السب والقذف في حقه، والإساءة إليه من خلال تصريحاته العلنية على إحدى القنوات الفضائية وتقديمه للمحاكمة العاجلة.