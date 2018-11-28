القاهرة : الأربعاء 28 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:51 ص

بث مباشر لأهم مباريات اليوم 28-11-2018| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان (liverpool vs psg)
03:32 ص

بث مباشر مباريات اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الاربعاء 28-11-2018 |كورة ستار | كورة جول
12:57 ص

قمة العالم (liverpool vs psg)| شاهد يوتيوب الآن مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر| livehd7| يلاشوت
12:22 ص

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| شاهد الآن أقوى مباراة في دوري الأبطال بث مباشر
10:50 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اليوم 27-11-2018 في دوري أبطال أوروبا
08:17 م

موعد مباراة ريال مدريد وروما والقنوات الناقلة| بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما
06:14 م

ريال مدريد ضد روما بث مباشر
09:22 م

شقيقتان تبيعان «ساندوتشات بيتى» فى مترو الأنفاق: نحمى الطلاب من أكل الشارع
08:50 م

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»
08:44 م

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»
08:39 م

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين
01:36 ص

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين
الكرازة
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 01:02 م

اليوم.. الكاتدرائية تشهد افتتاح معرض الكتاب القبطي

اليوم.. الكاتدرائية
جرجس صفوت – تريزة شنودة
dostor.org/2414428

تشهد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، افتتاح معرض الكتاب القبطي في دورته السادسة، بكاتدرائية الأقباط الكُبرى بالعباسية.

وخرج معرض الكتاب القبطي للنور، في العام الأول لتولي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبناء عليه اعتادت الكنيسة تنظيم دورته في نوفمبر سنويًا تزامنًا مع ذكرى جلوس البابا وتولية السدة البطريركية.

ويخضع المعرض لإشراف أسقفية الشباب الأقباط الأرثوذكس برئاسة الأنبا موسى، الذي شكل لجنة تنظيمية لمتابعة شؤون الدور التي تشارك بشكل سنوي.

ويشارك في حضور الافتتاح وفد رفيع المستوى من عمائم الكنيسة الكبرى، وعلى رأسها الأنبا موسى أسقف الشباب الأقباط الأرثوذكس، الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وكذلك وفد من مكرسات أسقفية الشباب، وخدام الكنائس المختلفة.

ويشارك بالمعرض ما يقارب الـ30 دار نشر أهمها يخص الإيبارشيات والادير مثل إيبارشية بني سويف وإيبارشية المنيا وأبو قرقاص، ودير السيدة العذراء مريم البراموس، ودير السيدة العذراء مريم السريان، ودير الأنبا بيشوي، وكذلك عدة دور خاصة مثل مكتبة المحبة ودار أنطون وهما الأشهر بين دور النشر المسيحية، بينما يعرض عن المشاركة دار مجلة مرقس التابعة لدير أبي مقار، وجمعية أبناء الأنبا غرغوريوس أسقف اللاهوت والبحث العلمي المتنيح.

وينتهي المعرض بعد مدة تقارب الأسبوعين، حيث يغلق بابه في ديسمبر المقبل، بعد عرض مجموعة قيمة من الادبيات المسيحية وكتب التاريخ الكنسي، وعلم اللاهوت بكافة فروعه، وكذلك الكتب المتخصصة في الشؤون الوطنية وعلوم النفس والمجتمع.

اقرأ أيضًا
منذ شهر

الكنيسة تطلق لقاءات روحية للحديث عن الرهبنة قديمًا

منذ أقل من شهرين

تزامنًا مع رحيله.. 11 معلومة عن الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ

منذ أكثر من شهرين

الأنبا مكاريوس: نطالب بتعويض المتضررين فى «دمشاو هاشم» وبناء كنيسة.. والجلسات العرفية إهانة للدولة

منذ 3 شهر

الراهب المجرد يعقوب يتحدى قرارات الكنيسة وينظم مؤتمرًا صحفيًا

منذ 3 شهر

طعام الرهبان.. ماذا يأكل «رجال الرب» فى أيام الإفطار وفترات الصوم؟

منذ 3 شهر

البابا تواضروس يترأس أسبوع "العودة للجذور" بدير الأنبا بيشوي

الآن

الصور الأولى لحادث قطار تفهنا العزب بزفتى

مدرس التنمر أمام النيابة: لم أقصد الإهانة.. وبسملة: لا أريد حبسه

بدء أعمال ترميم وتجميع تمثال للملك رمسيس الثانى بمعبد الأقصر

تفاصيل حفلي زياد الرحباني وسعاد ماسي بالقاهرة

ads
الأكثر قراءة

مصادر تكشف عن "خليفة أزارو المحتمل" فى الأهلى

9 قرارات مهمة للحكومة عقب اجتماعها اليوم

الصور الأولى لحادث قطار تفهنا العزب بزفتى

تفاصيل الجلسة السرية بين مدرب ليفربول ومحمد صلاح

ألبومات الصور

الصحة تعلن استراتيجية مكافحة التبغ

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

نجم الساعة

محافظ كفر الشيخ يناقش تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري

الأكثر قراءة

مصادر تكشف عن "خليفة أزارو المحتمل" فى الأهلى

9 قرارات مهمة للحكومة عقب اجتماعها اليوم

الصور الأولى لحادث قطار تفهنا العزب بزفتى

تفاصيل الجلسة السرية بين مدرب ليفربول ومحمد صلاح

ads
كشكول

الجامعة الأوروبية توقع اتفاقية تعاون مع «بوليتكنيك» الاسبانية

تعرف علي مهام واختصاصات نائبا «التربية» و«التعليم العالى»

«الحكومة» توافق على إنشاء الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية

«الوزراء» يوافق على تعديل مسمى «البحوث والدراسات الإفريقية»

11 طريقة للوقاية من مخاطر الألعاب الإليكترونية

الأمصار

عدوان وحشي على طالب سوري في بريطانيا

بعد إشهار إسلامها.. سلطان ماليزيا يتزوج ملكة جمال روسيا

علاج مضاد للشيخوخة وسيارت فاخرة لموظفيه.. حياة أشهر تاجر مخدرات

اليمن.. انطلاق مهمة "القبضة الحديدية" في حضرموت

ولي العهد السعودي يصل الأرجنتين

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

اليابان تطرح عملات ذهبية وفضية بمناسبة كأس العالم للرجبي

إصابة 131 شخصًا بتسمم غذائى فى سنغافورة

نجاة رضيع سقط من ارتفاع 11 طابقًا فى سنغافورة

مقالات الرأي
مايكل عادل

​ ماذا تنتظرون من جيش صلب المسيح؟!

مايكل عادل

​ كيف يكون لإبليس كنيسة؟!

المزيد
الصحة

ارتفاع أعداد مرضى التوحد في الولايات المتحدة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎