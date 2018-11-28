اليوم.. الكاتدرائية تشهد افتتاح معرض الكتاب القبطي

تشهد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، افتتاح معرض الكتاب القبطي في دورته السادسة، بكاتدرائية الأقباط الكُبرى بالعباسية.



وخرج معرض الكتاب القبطي للنور، في العام الأول لتولي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبناء عليه اعتادت الكنيسة تنظيم دورته في نوفمبر سنويًا تزامنًا مع ذكرى جلوس البابا وتولية السدة البطريركية.



ويخضع المعرض لإشراف أسقفية الشباب الأقباط الأرثوذكس برئاسة الأنبا موسى، الذي شكل لجنة تنظيمية لمتابعة شؤون الدور التي تشارك بشكل سنوي.



ويشارك في حضور الافتتاح وفد رفيع المستوى من عمائم الكنيسة الكبرى، وعلى رأسها الأنبا موسى أسقف الشباب الأقباط الأرثوذكس، الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وكذلك وفد من مكرسات أسقفية الشباب، وخدام الكنائس المختلفة.



ويشارك بالمعرض ما يقارب الـ30 دار نشر أهمها يخص الإيبارشيات والادير مثل إيبارشية بني سويف وإيبارشية المنيا وأبو قرقاص، ودير السيدة العذراء مريم البراموس، ودير السيدة العذراء مريم السريان، ودير الأنبا بيشوي، وكذلك عدة دور خاصة مثل مكتبة المحبة ودار أنطون وهما الأشهر بين دور النشر المسيحية، بينما يعرض عن المشاركة دار مجلة مرقس التابعة لدير أبي مقار، وجمعية أبناء الأنبا غرغوريوس أسقف اللاهوت والبحث العلمي المتنيح.



وينتهي المعرض بعد مدة تقارب الأسبوعين، حيث يغلق بابه في ديسمبر المقبل، بعد عرض مجموعة قيمة من الادبيات المسيحية وكتب التاريخ الكنسي، وعلم اللاهوت بكافة فروعه، وكذلك الكتب المتخصصة في الشؤون الوطنية وعلوم النفس والمجتمع.